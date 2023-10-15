Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке
В понедельник, 16 октября 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз с начала новой арабо-израильской войны посетит Израиль для консультаций с израильскими чиновниками, так как администрация Байдена пытается устранить угрозу распространения конфликта на Ближнем Востоке
Об этом сообщает Bloomberg.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, который на прошлой неделе приезжал в Израиль, снова прибудет с визитом в страну на несколько часов 16 октября, перед возвращением в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
Второй визит вызван намерениями Израиля о начале военной операции, которая может привести к полномасштабному наземному вторжению в сектор Газы после атак боевиков ХАМАС.
Блинкен совершил дипломатический спринт, когда пересек Ближний Восток с остановками в Иордании, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. США призывают арабских партнеров оказывать давление на ХАМАС и не допустить вмешательства в конфликт поддерживаемых Ираном боевых группировок, таких как ливанская Хезболла.
15 октября Иран предостерег от продолжения нападений Израиля на Газу, при этом обеспечивает ХАМАС денежными средствами и обучением, но отрицает свою причастность к нападению ХАМАСа на Израиль.
"Никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе.
- 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в страны после атаки боевиков ХАМАС.
- В пятницу, после своей короткой поездки в Израиль, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
- 14 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАСом и Израилем на ближневосточный регион.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное