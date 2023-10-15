Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Bloomberg.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который на прошлой неделе приезжал в Израиль, снова прибудет с визитом в страну на несколько часов 16 октября, перед возвращением в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Второй визит вызван намерениями Израиля о начале военной операции, которая может привести к полномасштабному наземному вторжению в сектор Газы после атак боевиков ХАМАС.

Блинкен совершил дипломатический спринт, когда пересек Ближний Восток с остановками в Иордании, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. США призывают арабских партнеров оказывать давление на ХАМАС и не допустить вмешательства в конфликт поддерживаемых Ираном боевых группировок, таких как ливанская Хезболла.

15 октября Иран предостерег от продолжения нападений Израиля на Газу, при этом обеспечивает ХАМАС денежными средствами и обучением, но отрицает свою причастность к нападению ХАМАСа на Израиль.

"Никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе.