Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

15 октября, 2023 воскресенье
15:59
Мир

В понедельник, 16 октября 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз с начала новой арабо-израильской войны посетит Израиль для консультаций с израильскими чиновниками, так как администрация Байдена пытается устранить угрозу распространения конфликта на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Bloomberg.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который на прошлой неделе приезжал в Израиль, снова прибудет с визитом в страну на несколько часов 16 октября, перед возвращением в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Второй визит вызван намерениями Израиля о начале военной операции, которая может привести к полномасштабному наземному вторжению в сектор Газы после атак боевиков ХАМАС.

Блинкен совершил дипломатический спринт, когда пересек Ближний Восток с остановками в Иордании, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. США призывают арабских партнеров оказывать давление на ХАМАС и не допустить вмешательства в конфликт поддерживаемых Ираном боевых группировок, таких как ливанская Хезболла.

15 октября Иран предостерег от продолжения нападений Израиля на Газу, при этом обеспечивает ХАМАС денежными средствами и обучением, но отрицает свою причастность к нападению ХАМАСа на Израиль.

"Никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе.

  • 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в страны после атаки боевиков ХАМАС.
  • В пятницу, после своей короткой поездки в Израиль, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
  • 14 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАСом и Израилем на ближневосточный регион.
Израиль
Палестина
Ближний восток.
Саудовская Аравия
США
Энтони Блинкен
Война в Израиле
Читайте также:
Данило Гетманцев
13 октября, 2023 пятница
Гетманцев о возможном прекращении западной помощи Украине: "У нас плохие и очень плохие сценарии"
сектор Газа
14 октября, 2023 суббота
Эксперт-международник назвал причины, почему Египет не предоставил коридор для выхода гражданского населения из Газы
14 октября, 2023 суббота
Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США в отношении России, - Бессмертный
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 октября
16:17
Эксклюзив
Явка на выборах в Польше, которая на 12:00 составляет 22%, превышает прошлые парламентские выборы
16:02
Израиль уничтожит ХАМАС, - Нетаньяху
15:45
В Курской области имитируют оборонительные рубежи, - Центр нацсопротивления
15:42
Эксклюзив
Израильский политолог назвал два возможных сценария участия Ирана в войне
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сиси
Египет хочет созвать международный саммит для помощи сектору Газа
15:21
Завершился Варшавский международный кинофестиваль: украинские фильмы получили награды в двух конкурсах
15:12
Израиль требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа"
15:09
Иран и Катар совместно помогают Газе
15:05
Эксклюзив
Квалифицированные медицинские специалисты и оборудование нужны в прифронтовых больницах – Ирина Рыбинкина
15:00
ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль - создать гуманитарные коридоры для жителей Газы, - Папа Римский
14:59
OPINION
В поисках украин иудейских
14:47
В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
14:46
Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
14:29
Путин заявил, что российская армия перешла к "активной обороне" в Украине
14:24
Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
14:21
Эксклюзив
Отдельная часть украинского общества готовилась к войне с Россией все 32 года, - Зисельс на форуме Via Carpatia
14:08
За время оккупации в Крыму выявили более 5 тысяч нарушений прав человека
14:07
Глава ОБСЕ приедет в Киев
13:54
РФ установила заграждения на входе в Севастопольскую бухту, есть спутниковые снимки
13:51
Иран обещает вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, - Axios
13:45
Минобороны приняло на поставку ВСУ новые образцы военного вертолета и мотоцикла
13:36
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия уже достигла того, что Украина перестала быть для нее цивилизационным конкурентом, - Портников на форуме Via Carpatia
13:35
"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у РФ не было нигде", - Буданов
13:26
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
13:18
СБУ атаковала дроновами подстанцию в Белгородской области РФ, которая питала военные объекты, - СМИ
13:08
В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки: полиция устанавливает обстоятельства
13:02
Эксклюзив
"В фильме "Церковь без креста" мы расскажем о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине", - Княжицкий
12:59
Zara
Кулеба заявил, что Ikea, H&M, Zara и другие бренды могут вернуться в Украину
12:53
Хезболла обстреляла ракетами израильскую базу на границе с Ливаном, - иранское ТВ
12:42
В Польше начались парламентские выборы и референдум
12:30
Обновлено
Оккупанты выпустили на Херсон и Бериславский район 13 управляемых авиабомб: повреждены жилые дома
12:04
продукти магазин
Британские ученые спрогнозировали, что человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия спустя десятилетия
11:42
Эксклюзив
Топовые специалисты из Великобритании будут учить медиков на Донетчине
11:41
Украина получила от некоторых стран системы ПВО во временное пользование зимой, - Игнат
11:32
Япония и ПРООН предоставили Украине два новых автотрансформатора для помощи украинской энергосистеме
11:27
Китай запустил спутник для наблюдения за Землей
11:11
Президент Европейского совета созывает внеочередной виртуальный саммит лидеров. Причина
11:00
В Афганистане произошло третье землетрясение за неделю: 1 человек погиб, 150 ранены
10:43
ГНСУ: Россия может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии
10:33
Британская разведка объяснила, почему железнодорожная сеть окупантов является одной из главных целей для ударов Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV