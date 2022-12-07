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Блинкен: Сильная международная поддержка Украины повлияла на подход Китая в отношении Тайваня

7 декабря, 2022 среда
06:55
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мощная международная поддержка Украины во время полномасштабного вторжения РФ повлияла на подход Китая по отношению к Тайваню.

Об этом информирует CNN .

Блинкен заявил, что США стремятся сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе. По его мнению, поддержка Украины в войне с Россией поможет в достижении этой цели.

Госсекретарь США отметил, что Китай сейчас внимательно следит за происходящим в Украине и реакцией Штатов и стран всего мира на российскую агрессию. Он отмечает, что Пекин уже увидел, как международное сообщество объединилось и оказывает Украине мощную поддержку, чтобы она могла защитить себя.

"Это должно повлиять на ход мнений Китая относительно будущего и возможностей относительно Тайваня", - отметил Блинкен.

Издание отмечает, что такой комментарий госсекретарь США сделал в ответ на письмо от сенатора-республиканца Джоша Хоули, которое было обеспокоено из-за информации о том, что поставки оружия Украине негативно влияют на способность США предотвращать войну в Азии. В частности, это касается поставки оружия Тайваню, необходимого ему для сдерживания китайского вторжения.

  • 20 ноября на саммите G20 лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил , что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами.

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Тайвань
война с Россией
США
Энтони Блинкен
поддержка Украины
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