Об этом информирует CNN .

Блинкен заявил, что США стремятся сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе. По его мнению, поддержка Украины в войне с Россией поможет в достижении этой цели.

Госсекретарь США отметил, что Китай сейчас внимательно следит за происходящим в Украине и реакцией Штатов и стран всего мира на российскую агрессию. Он отмечает, что Пекин уже увидел, как международное сообщество объединилось и оказывает Украине мощную поддержку, чтобы она могла защитить себя.

"Это должно повлиять на ход мнений Китая относительно будущего и возможностей относительно Тайваня", - отметил Блинкен.

Издание отмечает, что такой комментарий госсекретарь США сделал в ответ на письмо от сенатора-республиканца Джоша Хоули, которое было обеспокоено из-за информации о том, что поставки оружия Украине негативно влияют на способность США предотвращать войну в Азии. В частности, это касается поставки оружия Тайваню, необходимого ему для сдерживания китайского вторжения.

20 ноября на саммите G20 лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил , что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами.

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