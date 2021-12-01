Блинкен: Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, передает Укринформ .

"Мы глубоко обеспокоены признаками того, что Россия имеет планы агрессивных действий против Украины, прилагает усилия, чтобы дестабилизировать страну изнутри, а также готовит широкомасштабную военную операцию. Мы видели этот сценарий раньше, в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину", - подчеркнул. Блинкен.

По его словам, как и перед нападением на Украину в 2014 году, РФ усилила войска на границах. В то же время Москва проводит активную кампанию по дезинформации, чтобы изобразить Украину агрессором и оправдать свои подготовленные военные действия.

Он отметил, что за прошедшие недели наблюдался массивный всплеск - более чем в 10 раз - активности в социальных сетях по продвижению антиукраинской пропаганды. Она приближается к уровню, который последний раз наблюдался в 2014 году и завершился военной агрессией России против Украины, подчеркнул американский дипломат.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы действительно знаем, что он развернул способности, чтобы сделать это в короткое время, если он так решит. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно намерений и времени, мы должны быть готовы ко всех возможных вариантов чрезвычайных событий и должны сделать все, чтобы Россия изменила свой курс", - добавил Блинкен.



Кроме того, он подчеркнул, что США готовы ввести санкции против России, от которых воздерживались ранее.



"Мы четко дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем внедрения высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом", - подчеркнул Блинкен.



Госсекретарь США добавил, что приехал в Ригу, чтобы скоординировать усилия с союзниками. Россия, по его словам, настроена решительно, однако столь же решительны и США.

Напомним, 1 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании НАТО в Риге.

1 декабря Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле заявил, что требует начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что "Североатлантический альянс не будет расширяться на восток".

Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет способствовать созданию военных возможностей Украины и готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкциями.

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