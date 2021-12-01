Блинкен: Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обеспокоен признаками подготовки Российской Федерацией военных действий против Украины по сценарию 2014 года
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, передает Укринформ .
"Мы глубоко обеспокоены признаками того, что Россия имеет планы агрессивных действий против Украины, прилагает усилия, чтобы дестабилизировать страну изнутри, а также готовит широкомасштабную военную операцию. Мы видели этот сценарий раньше, в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину", - подчеркнул. Блинкен.
По его словам, как и перед нападением на Украину в 2014 году, РФ усилила войска на границах. В то же время Москва проводит активную кампанию по дезинформации, чтобы изобразить Украину агрессором и оправдать свои подготовленные военные действия.
Он отметил, что за прошедшие недели наблюдался массивный всплеск - более чем в 10 раз - активности в социальных сетях по продвижению антиукраинской пропаганды. Она приближается к уровню, который последний раз наблюдался в 2014 году и завершился военной агрессией России против Украины, подчеркнул американский дипломат.
"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы действительно знаем, что он развернул способности, чтобы сделать это в короткое время, если он так решит. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно намерений и времени, мы должны быть готовы ко всех возможных вариантов чрезвычайных событий и должны сделать все, чтобы Россия изменила свой курс", - добавил Блинкен.
Кроме того, он подчеркнул, что США готовы ввести санкции против России, от которых воздерживались ранее.
"Мы четко дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем внедрения высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что приехал в Ригу, чтобы скоординировать усилия с союзниками. Россия, по его словам, настроена решительно, однако столь же решительны и США.
- Напомним, 1 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании НАТО в Риге.
- 1 декабря Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле заявил, что требует начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что "Североатлантический альянс не будет расширяться на восток".
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет способствовать созданию военных возможностей Украины и готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкциями.
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