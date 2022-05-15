Блинкен рассказал Кулебе детали нового транша оборонной поддержки со стороны США
Глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили новую оборонную помощь Украине и экспорт украинского зерна
Об этом сообщили в правительстве США .
Дипломаты встретились в Берлине и обсудили переговоры глав МИД стран G7 и НАТО. Энтони Блинкен отметил сильную поддержку Украины во время этих переговоров. Также он отметил, что США неизменно привержены суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне российского вторжения.
"Госсекретарь передал подробности последнего транша помощи США в сфере безопасности для укрепления обороноспособности Украины. Госсекретарь и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также обсудили влияние жестокой войны России, в частности на глобальную продовольственную безопасность, и обязались искать решения по экспорту украинского зерна на международные рынки", - подчеркнули в американском правительстве.
- 15 мая сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном помощь Украине с экспортом продуктов в Азию и снабжение оружием украинским военным.
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