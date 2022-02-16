Блинкен раскритиковал возможное признание Россией независимости ОРДЛО и предупредил о "быстром ответе" США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" станет грубым нарушением международного права, и предупредил о "быстром и жестком ответе" США и партнеров
Об этом сообщает Reuters.
"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, будет грубым нарушением международного права, подвергнет сомнению заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения этого кризиса", - заявил Блинкен.
Госсекретарь отметил, что этот шаг "требует быстрого и жесткого ответа от Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами".
Напомним, 15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" . Также известно, что на этот счет Украина инициирует срочное заседание ТКГ.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой", способной приостановить процесс Минских договоренностей.
- Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией. Также президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР". В МИДе Латвии заявили, что ЕС должен вводить санкции против России, если она признает "ДНР" и "ЛНР".
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