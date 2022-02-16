Блинкен раскритиковал возможное признание Россией независимости ОРДЛО и предупредил о "быстром ответе" США

Об этом сообщает Reuters.



"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, будет грубым нарушением международного права, подвергнет сомнению заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения этого кризиса", - заявил Блинкен.



Госсекретарь отметил, что этот шаг "требует быстрого и жесткого ответа от Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами".



Напомним, 15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" . Также известно, что на этот счет Украина инициирует срочное заседание ТКГ.