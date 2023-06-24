Об этом он написал в своем Twitter.

"Общался сегодня с министрами иностранных дел Большой семерки и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, чтобы обсудить текущую ситуацию в России. Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, поскольку ситуация продолжает развиваться", - говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил "текущую ситуацию в России" во время телефонного разговора со своими коллегами из G7 и Европейского Союза.

В разговоре приняли участие министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также главный дипломат ЕС.

Представитель Государственного департамента сказал, что Блинкен "вновь подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится".