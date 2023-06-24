Блинкен провел беседы с союзниками из G7 и ЕС по вопросу ситуации в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в РФ с министрами иностранных дел стран Большой семерки, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Об этом он написал в своем Twitter.
"Общался сегодня с министрами иностранных дел Большой семерки и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, чтобы обсудить текущую ситуацию в России. Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, поскольку ситуация продолжает развиваться", - говорится в сообщении.
Как отмечает CNN, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил "текущую ситуацию в России" во время телефонного разговора со своими коллегами из G7 и Европейского Союза.
В разговоре приняли участие министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также главный дипломат ЕС.
Представитель Государственного департамента сказал, что Блинкен "вновь подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится".
- В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным на фоне мятежа в России президент Турции Реджеп Эрдоган сказал , что готов внести свой вклад в урегулирование ситуации как можно скорее.
- Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
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