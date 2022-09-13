Об этом сообщает Государственный департамент США .

"Очевидно, что мы увидели значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке, и это следствие поддержки, которую мы оказали, но, прежде всего, это результат чрезвычайного мужества и стойкости Вооруженных сил Украины и украинского народа", - сказал Блинкен во время пресс-конференции в Мексике.

Он добавил, что операция была очень методично спланирована.

"Конечно же, она получила значительную поддержку со стороны США и многих других стран по обеспечению Украины оборудованием, необходимым для продолжения этого контрнаступления, которое имеет одну четкую цель – вернуть земли, которые были захвачены Россией", - отметил Блинкен.

В то же время, по его словам, пока рано делать прогнозы о том, чем закончится война.

"Россияне сохраняют в Украине очень значительные силы, а также оборудование, оружие и боеприпасы. Они продолжают использовать их без разбора не только против украинских вооруженных сил, но и гражданского населения и гражданской инфраструктуры, как мы видели", - обратил внимание Блинкен.

8 сентября Энтони Блинкен посетил Киев и объявил о предоставлении $2 млрд помощи Украине.

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