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Блинкен призвал сотрудников Госдепа США не комментировать мятеж Пригожина, - СМИ

27 июня, 2023 вторник
08:45
Война с Россией

Вечером 23 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен направил срочную телеграмму во все посольства с приказом не обсуждать бунт Пригожина в России

Об этом информирует Axios со ссылкой на троих американских чиновников.

"В телеграмме Блинкен сказал всем сотрудникам Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России", – рассказали анонимные источники.

Необычная телеграмма была разослана всем американским дипломатам по всему миру. Это показало уровень тревоги в администрации Байдена и насколько важно для Белого дома и Государственного департамента то, чтобы ни один дипломат не создал впечатления причастности США к событиям в России, говорится в ведомстве.

Если представители иностранных государств спросили у американских дипломатов о развитии событий в РФ, то сказано, что они должны лишь ответить, что США следят за ситуацией.

В телеграмме добавляется, что ситуацией занимается непосредственно секретарь Энтони Блинкен и его ближайший персонал. Госдеп хотел, чтобы чиновники не комментировали ситуацию, пока не появится больше информации о происходящем.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий. В то же время глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

В администрации самопровозглашенного президента Беларуси 26 июня не подтверждали прибытие основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в страну. Однако 27 июня мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщил , что самолет главаря Вагнера совершил посадку на одном из военных аэродромов Мачулищи.

Кроме этого, ISW спрогнозировал, что будущее ЧВК Вагнера неопределенно и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль намерен переманить силы в министерство обороны.

Россия
США
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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