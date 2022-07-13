Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Энтони Блинкена в твиттере.

"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, были задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем невинных украинцев, в том числе 260 тысяч детей", – заявил госсекретарь США.

Кроме того, заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан отметила, что США обнаружили около 18 фильтрационных лагерей, через которые проходит население Украины перед тем, как их депортируют в РФ.

По словам Остриан, Кремль, вероятно, подготовил эти лагеря еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Фильтрационные лагеря расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и России.

Как передает Европейская правда, выехавшие из России после "фильтрации" сообщали о допросах, избиениях, пытках и исчезновениях людей, которых россияне подозревали в связи с ВСУ.