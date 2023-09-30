Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Блинкен призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде

Блинкен призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде

30 сентября, 2023 суббота
08:32
Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал своего индийского коллегу сотрудничать с Канадой по расследованию убийства сикхского активиста, которое канадский премьер-министр связал с агентами правительства Индии

Об этом пишет Reuters.

Блинкен встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром в Госдепартаменте в четверг, 28 сентября.

"Мы очень озабочены обвинениями, выдвинутыми Канадой, премьер-министром Трюдо. Мы были в тесном контакте с Канадой по этому поводу, и вместе с тем мы сотрудничали с индийским правительством и призывали их сотрудничать с Канадой в расследовании", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

По словам госсекретаря США, виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Мы надеемся, что наши друзья в Канаде и Индии будут работать вместе, чтобы решить эту проблему", – добавил Блинкен.

Что известно об убийстве сикхского активиста в Канаде

19 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил , что "агенты индийского правительства" совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Он сказал, что обвинение основывается на разведданных, собранных правительством Канады.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Трюдо сказал, что большое сообщество канадцев индейского происхождения было возмущено убийством и в некоторых случаях опасается за свою личную безопасность.

Отмечается, что 45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Следователи из Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сообщали, было ли нападение политически мотивированным.

Но Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, включающего части штата Пенджаб в Индии, и Индия объявила его в розыск как террориста.

Индия же назвала обвинение Оттавы в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов "абсурдным и немотивированным".

Впоследствии Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.

22 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ожидают от правительства Индии и Канады совместного расследования возможной причастности агентов Нью-Дели к убийству лидера сикхов в Оттаве.

Канадские чиновники поделились с правительством Индии доказательствами, которые могут связывать индийских агентов с убийством сикхского активиста в Канаде еще до того, как премьер-министр Джастин Трюдо обнародовал это обвинение.

25 сентября Канада получила данные разведки о возможной причастности Индии к убийству сикхского сепаратистского активиста на территории страны, на основе которого публично обвинила Индию.

Индия
Канада
Энтони Блинкен
Читайте также:
пенсія
29 сентября, 2023 пятница
Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября
Окупанти
28 сентября, 2023 четверг
В захваченной россиянами школе в Херсонской области весь класс отказался встать под гимн РФ, - заместитель главы облсовета
Панда
29 сентября, 2023 пятница
Китай забирает всех своих панд из американских зоопарков, - Bloomberg
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
08:45
Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников
08:29
В США планируют снять фильм о затонувшем батискафе "Титан"
08:20
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
08:07
В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители
08:02
Обновлено
Армия РФ потеряла за сутки войны 4 танка, 38 артсистем и 470 военных, - Генштаб ВСУ
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура
08:00
Обзор
Новые правила войны, генерал в раю и спирт для зека – 5 книг о победе в эпоху хаоса
07:48
Российские "шахеды" атаковали юг и центр Украины: есть попадания на Винничине
07:29
ФСБ
ФСБ поддерживает расширение возможностей слежения за населением РФ в интернете, – ISW
06:54
В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за сильных ливней и наводнений
06:37
Обновлено
В Брянской области РФ раздались взрывы
06:25
Белый дом следит, чтобы РФ не могла продавать нефть выше ценового потолка, - Кирби
05:44
Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки под Бахмутом, - ISW
04:48
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
04:20
В России на 20% увеличат расходы на содержание Путина
03:52
В Германии прошел первый саммит с лидерами стран Центральной Азии: что известно
03:24
Армения
Армения судится против Азербайджана в Международный суд ООН
02:56
Глава парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого
01:58
Обновлено
Из Нагорного Карабаха в Армению выехали около 100 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию и жилье
01:31
Трубин провел "сухой" матч в принципиальном противостоянии с "Порту"
01:06
Ильхам Алиев
"Нетрудно догадаться, где мы могли остановиться": Алиев заявил о признании целостности Армении и конце сепаратизма в Азербайджане
00:56
Инфляция в зоне евро стала самой низкой с 2021 года
00:28
Минфин Болгарии: РФ пытается сорвать переход на евро
00:11
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября
2023, пятница
29 сентября
23:57
В Госдуме заявили, что "Армения перестанет существовать", политик из Еревана назвал Крым армянским
23:18
Спустя более 25 лет прокуратура Лас-Вегаса возобновила дело об убийстве рэпера Тупака Шакура
22:51
Эксклюзив
Эксперт по безопасности: идеология "русского мира" выветрится после прихода ВСУ на оккупированные территории
22:37
Карабах: Азербайджан задерживает чиновников армии "НКР", на очереди - политики, - СМИ
22:32
Генерал США Марк Милли официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну
22:30
Усик сделал первое заявление после объявления о бое с Фьюри
21:57
Эксклюзив
Орбан является своеобразным Жириновским в ЕС, но на него можно влиять
21:55
Украинцы отдают жизнь, чтобы создать некоррумпированное государство - посол ЕС
21:52
Российская нейросеть государственного Сбербанка отказалась отвечать, какой стране принадлежит Донецк
21:51
Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября
21:46
Требовал деньги за решение: на Одесчине главу райсуда разоблачили на взятке почти в 50 тыс. грн
21:25
Дробович прокомментировал реакцию МИД Украины на скандал с ветераном дивизии СС "Галичина"
21:18
Международные спонсоры войны: НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков. В чем причина
21:03
В Сербии суд на год осудил экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ
20:25
Эксклюзив
В Сенате сохраняется большинство сторонников поддержки Украины, - эксперт-международник Дубовик
20:23
Аналитика
Темпы продвижения ВСУ – не основной показатель контрнаступления. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV