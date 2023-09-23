Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам

Об этом заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Мы хотим четко подчеркнуть, что применение силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем", - сказал глава американской дипломатии.

Он напомнил, что на последней неделе имел возможность пообщаться с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым и выразить глубокую обеспокоенность США в связи с событиями в Нагорном Карабахе.

Блинкен назвал важным, что обе страны прилагали усилия, чтобы найти взаимоприемлемый и достойный мир в регионе: "Это то, что отвечает интересам и Азербайджана, и Армении. Обе стороны инвестировали в это, включая президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, и это то, над чем мы работали вместе с Евросоюзом.

По словам Блинкена, последнее развитие событий противоречит этим усилиям. Он также отметил, что "справедливый и крепкий мир, над которым мы работаем, принесет огромную пользу для обеих стран в регионе, а также, я считаю, значительное изменение к лучшему после трех лет конфликта".

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации для населения Нагорного Карабаха, отметил необходимость обеспечить доступ гуманитарных организаций ко всем нуждающимся в помощи.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте со всеми сторонами, чтобы возвратиться к переговорам.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.