Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам
Соединенные Штаты призвали Азербайджан и Армению воздержаться от силовых действий и вернуться к дипломатии по Нагорному Карабаху, а также обеспечить гуманитарный доступ к региону
Об этом заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.
"Мы хотим четко подчеркнуть, что применение силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем", - сказал глава американской дипломатии.
Он напомнил, что на последней неделе имел возможность пообщаться с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым и выразить глубокую обеспокоенность США в связи с событиями в Нагорном Карабахе.
Блинкен назвал важным, что обе страны прилагали усилия, чтобы найти взаимоприемлемый и достойный мир в регионе: "Это то, что отвечает интересам и Азербайджана, и Армении. Обе стороны инвестировали в это, включая президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, и это то, над чем мы работали вместе с Евросоюзом.
По словам Блинкена, последнее развитие событий противоречит этим усилиям. Он также отметил, что "справедливый и крепкий мир, над которым мы работаем, принесет огромную пользу для обеих стран в регионе, а также, я считаю, значительное изменение к лучшему после трех лет конфликта".
Госсекретарь США также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации для населения Нагорного Карабаха, отметил необходимость обеспечить доступ гуманитарных организаций ко всем нуждающимся в помощи.
Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте со всеми сторонами, чтобы возвратиться к переговорам.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
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