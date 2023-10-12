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Обновлено

Блинкен в Тель-Авиве и встретился с Нетаньяху

12 октября, 2023 четверг
15:00
Мир

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с израильскими и палестинскими лидерами

Об этом пишет CNN .

В настоящее время Энтони Блинкен и Беньямин Нетаньяху проводят совместную пресс-конференцию.

"Ваш визит является еще одним ощутимым примером однозначной поддержки Израиля со стороны Америки", – сказал израильский премьер Блинкену.

Ранее о посещении Израиля госсекретарь США сообщил в соцсети Х , об этом также написало издание CNN .

Блинкен подчеркнул, что таким образом США выражают свою поддержку Израилю.

"Я сегодня в Израиле, чтобы прояснить одно: Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его народ, и мы всегда будем решительно выступать против терроризма", - говорится в сообщении.

В свою очередь CNN сообщает, что у Блинкена запланированы встречи с официальными лицами Израиля, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидером палестинских властей на Западном берегу.

Отмечается, что перед отъездом в Израиль Блинкен сказал журналистам, что дискуссии о гуманитарном коридоре, который позволит гражданским лицам покинуть Газу через Египет, продолжаются.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

Израиль
Палестина
Война в Израиле
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