Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, прибыл с официальным визитом в Пекин. Там он проведет переговоры с руководителями Китая и ситуацию в Украине
Об этом сообщает Reuters.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин и стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.
"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - заявил госсекретарь США перед поездкой.
Он пробудет в Пекине два дня.
Одной из главных целей своей поездки Блинкен назвал установление открытого и мощного диалога с китайскими официальными лицами, чтобы гарантировать, что конкуренция между двумя странами не перерастет в конфронтацию или вооруженный конфликт.
Госсекретарь также намерен обсудить вопросы, связанные с агрессивной войной России против Украины, в частности, так называемые "мирные предложения" Пекина и недопущение военной поддержки Китаем российских сил.
В Вашингтоне же не ожидают от поездки Блинкена прорыва в сложных отношениях США с Китаем, но надеются, что этот визит проложит путь для активизации общения между высокопоставленными чиновниками двух стран по всем направлениям.
- Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- 6 июня отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное