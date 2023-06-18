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Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом

18 июня, 2023 воскресенье
06:25
Мир

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, прибыл с официальным визитом в Пекин. Там он проведет переговоры с руководителями Китая и ситуацию в Украине

Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин и стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - заявил госсекретарь США перед поездкой.

Он пробудет в Пекине два дня.

Одной из главных целей своей поездки Блинкен назвал установление открытого и мощного диалога с китайскими официальными лицами, чтобы гарантировать, что конкуренция между двумя странами не перерастет в конфронтацию или вооруженный конфликт.

Госсекретарь также намерен обсудить вопросы, связанные с агрессивной войной России против Украины, в частности, так называемые "мирные предложения" Пекина и недопущение военной поддержки Китаем российских сил.

В Вашингтоне же не ожидают от поездки Блинкена прорыва в сложных отношениях США с Китаем, но надеются, что этот визит проложит путь для активизации общения между высокопоставленными чиновниками двух стран по всем направлениям.

  • Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
  • 6 июня отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином.
Китай
США
Энтони Блинкен
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