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Блинкен прибыл в Иерусалим и начал встречу с премьером Израиля Нетаньяху

16 октября, 2023 понедельник
14:56
Война в Израиле

После обеда 16 октября стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху

Об этом информирует CNN .

Встреча госсекретаря Штатов и премьера Израиля Нетаньяху проходит в Иерусалиме.

Это уже второй визит Блинкена, когда Израиль предупреждает о наземной военной операции, которая может привести к полномасштабному вторжению в сектор Газы после нападения ХАМАС.

Что предшествовало

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в стране после атаки боевиков ХАМАС.

В пятницу, после своей короткой поездки в Израиль, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

14 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАСом и Израилем на ближневосточный регион.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что пункт пропуска "Рафах" между Египтом и Газой вскоре будет вновь открыт для эвакуации людей.

Новости
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Израиль
США
Энтони Блинкен
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