Блинкен прибыл в Иерусалим и начал встречу с премьером Израиля Нетаньяху
После обеда 16 октября стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху
Об этом информирует CNN .
Встреча госсекретаря Штатов и премьера Израиля Нетаньяху проходит в Иерусалиме.
Это уже второй визит Блинкена, когда Израиль предупреждает о наземной военной операции, которая может привести к полномасштабному вторжению в сектор Газы после нападения ХАМАС.
Что предшествовало
12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в стране после атаки боевиков ХАМАС.
В пятницу, после своей короткой поездки в Израиль, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
14 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАСом и Израилем на ближневосточный регион.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что пункт пропуска "Рафах" между Египтом и Газой вскоре будет вновь открыт для эвакуации людей.
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