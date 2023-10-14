Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Об этом пишет BBC.

Блинкен работает над тем, чтобы арабские государства четко осудили ХАМАС, а также проявили сдержанность действий Израиля, комментирует корреспондент BBC при Госдепартаменте США Барбара Плетт Ашер.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии до прилета Блинкена выступило, однако, с резкой критикой в адрес Израиля, а не ХАМАС, осудив, что оно назвало нападениями на беззащитных гражданских лиц.

Саудовская Аравия к нападению ХАМАС вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, но сейчас они, по-видимому, прекращены.

В начале года Эр-Рияд возобновил отношения с Ираном, и на этой неделе наследник принц Саудовской Аравии провел телефонный разговор с президентом Ирана. По мнению корреспондента BBC, это одна из тем, которую должен обсудить Блинкен с властями Саудовской Аравии — ведь он просит союзников США обезопасить Тегеран от вмешательства в конфликт.