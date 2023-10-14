Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это его пятая остановка в туре шестью арабскими странами, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАС и Израилем на ближневосточный регион.
Об этом пишет BBC.
Блинкен работает над тем, чтобы арабские государства четко осудили ХАМАС, а также проявили сдержанность действий Израиля, комментирует корреспондент BBC при Госдепартаменте США Барбара Плетт Ашер.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии до прилета Блинкена выступило, однако, с резкой критикой в адрес Израиля, а не ХАМАС, осудив, что оно назвало нападениями на беззащитных гражданских лиц.
Саудовская Аравия к нападению ХАМАС вела переговоры о нормализации отношений с Израилем, но сейчас они, по-видимому, прекращены.
В начале года Эр-Рияд возобновил отношения с Ираном, и на этой неделе наследник принц Саудовской Аравии провел телефонный разговор с президентом Ирана. По мнению корреспондента BBC, это одна из тем, которую должен обсудить Блинкен с властями Саудовской Аравии — ведь он просит союзников США обезопасить Тегеран от вмешательства в конфликт.
- 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.
- На следующий день Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
- Госсекретарь США также посетит Египет, граничащий с сектором Газа. Там он обсудит усилия по созданию коридора для гуманитарной помощи и созданию безопасных зон для гражданского населения внутри сектора Газа.
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