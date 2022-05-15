Блинкен прибыл на неформальную встречу НАТО для обсуждения войны в Украине

Об этом информирует в твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен .

В Германии состоится неформальная встреча членов Североатлантического союза.

"Я прибыл в Берлин, чтобы обсудить наш альянс и действия по преодолению неспровоцированной агрессии России против Украины", – пишет Энтони Блинкен.

24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину и новый пакет помощи.

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