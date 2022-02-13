Блинкен предупредил о провокации, которую Россия готовит для оправдания военных действий

Об этом сообщает Госдеп США.

По словам Блинкена, США готовы к тому, что Россия организует провокацию или инцидент для оправдания военных действий.

"Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, затем использующий для оправдания запланированных военных действий", - сказал Блинкен по итогам переговоров с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии.

Госсекретарь рассказал, что на встрече обсуждалась угроза, которую представляет Россия не только для Украины, но и всего, что базируется на правилах международного порядка.

Блинкен также подчеркнул, что во время телефонных переговоров он заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что в случае вторжения в Украину ответ США и их союзников будет быстрым, единым и жестким.

В то же время, Блинкен подчеркнул, что кризис можно разрешить путем дипломатии.

"Способ, с помощью которого Москва может показать, что она хочет идти по этому пути, прост. Ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией", - отметил Блинкен.

Напомним, 12 февраля Белый дом обнародовал содержание разговора американского и российского президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

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