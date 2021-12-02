Блинкен предупредил Лаврова о "серьезных последствиях" в случае вторжения РФ в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях", если Россия проявит новую вооруженную агрессию против Украины
Как сообщает Reuters, это предупреждение Госсекретарь США передал Лаврову 2 декабря на встрече в Стокгольме во время встречи ОБСЕ.
Блинкен подчеркнул, что РФ должна искать исключительно дипломатические пути разрешения кризиса в отношениях с Украиной.
"Лучший способ предотвратить кризис - дипломатия", - сказал Блинкен журналистам, прежде чем начать переговоры с Лавровым.
За день до того, как встретиться с главой МИД России лицом к лицу, Госсекретарь США заявлял, что в случае российского нападения Вашингтон готов решительно ответить жесткими санкциями.
По словам Блинкена, Вашингтон готов способствовать тому, чтобы Москва и Киев выполняли свои обязательства в рамках Минских соглашений, но "если Россия решит продлить конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия".
Разговор Лаврова и Блинкена стал контактом на самом высоком уровне между двумя государствами с момента встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет способствовать созданию военных возможностей Украины и готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкциями.
- 1 декабря Госсекретарь США заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.
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