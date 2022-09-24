Об этом сообщает Государственный департамент США .

Блинкен сделал соответствующее заявление во время встречи с Ван И на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Блинкен подчеркнул, что будут последствия, если КНР поддержит действия Москвы против суверенного государства", – проинформировали в госдепе.

Также госсекретарь отметил, что США и дальше будут придерживаться политики "единого Китая" и подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Тайванском проливе важно для региональной и глобальной безопасности и благополучия.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где интересы стран пересекаются.

23 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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