Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван о последствиях поддержки РФ в войне с Украиной
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Китая Ван И, что поддержка России в войне с Украиной будет иметь для Пекина негативные последствия
Об этом сообщает Государственный департамент США .
Блинкен сделал соответствующее заявление во время встречи с Ван И на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Блинкен подчеркнул, что будут последствия, если КНР поддержит действия Москвы против суверенного государства", – проинформировали в госдепе.
Также госсекретарь отметил, что США и дальше будут придерживаться политики "единого Китая" и подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Тайванском проливе важно для региональной и глобальной безопасности и благополучия.
Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где интересы стран пересекаются.
- 23 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.89
Покупка 40.89Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное