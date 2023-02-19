Блинкен предупредил главу МИД Китая о последствиях в случае помощи России

Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что чиновники встретились в кулуарах глобальной конференции по безопасности в Мюнхене, где обсудили ситуацию вокруг сбитого китайского шара и поддержки Китаем России.

Блинкен заявил, что США очень озабочены тем, что Китай рассматривает возможность оказания поддержки РФ в войне и что он четко дал Вану понять, что "будут серьезные последствия для отношений между государствами".

"Существуют разные виды смертоносной помощи, которую Китай по крайней мере планирует предоставить, включая оружие", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что в скором времени Вашингтон опубликует больше деталей.

Анонимный чиновник заявил, что Блинкен "был достаточно откровенен, предупреждая о последствиях предоставления Китаем материальной поддержки России или помощи в систематическом уклонении от санкций".

Также госсекретарь сказал, что Китай пытается "действовать на две стороны", утверждая, что страна хочет внести вклад в мир и стабильность, но в то же время делает шаги для поддержки вторжения России в Украину.