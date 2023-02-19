Блинкен предупредил главу МИД Китая о последствиях в случае помощи России
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И, что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений"
Об этом пишет Reuters .
Отмечается, что чиновники встретились в кулуарах глобальной конференции по безопасности в Мюнхене, где обсудили ситуацию вокруг сбитого китайского шара и поддержки Китаем России.
Блинкен заявил, что США очень озабочены тем, что Китай рассматривает возможность оказания поддержки РФ в войне и что он четко дал Вану понять, что "будут серьезные последствия для отношений между государствами".
"Существуют разные виды смертоносной помощи, которую Китай по крайней мере планирует предоставить, включая оружие", - сказал Блинкен.
Он также отметил, что в скором времени Вашингтон опубликует больше деталей.
Анонимный чиновник заявил, что Блинкен "был достаточно откровенен, предупреждая о последствиях предоставления Китаем материальной поддержки России или помощи в систематическом уклонении от санкций".
Также госсекретарь сказал, что Китай пытается "действовать на две стороны", утверждая, что страна хочет внести вклад в мир и стабильность, но в то же время делает шаги для поддержки вторжения России в Украину.
- Чиновники США утверждают , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете.
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