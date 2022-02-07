Блинкен предположил готовность Украины "двигаться вперед" относительно особого статуса ОРДЛО

Об этом он сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.

"В Минских соглашениях идет речь об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", - заявил Блинкен.

В то же время, госсекретарь добавил, что выполнять договоренности должны все стороны конфликта, и Украина показывает активность в этом контексте. Однако сейчас со стороны России не видно никаких шагов по выполнению обязательств.

"Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильнейшего партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", - добавил Блинкен.



Он также отметил, что США считают Минские договоренности путем разрешения конфликта на Востоке Украины, который развязала РФ.