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Главная война с Россией Блинкен предположил готовность Украины "двигаться вперед" относительно особого статуса ОРДЛО

Блинкен предположил готовность Украины "двигаться вперед" относительно особого статуса ОРДЛО

7 февраля, 2022 понедельник
21:47
война с Россией Энтони Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предположил, что Украина будет готова предоставить особый статус ОРДЛО при последовательной реализации Минских соглашений

Об этом он сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.

"В Минских соглашениях идет речь об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", - заявил Блинкен.

В то же время, госсекретарь добавил, что выполнять договоренности должны все стороны конфликта, и Украина показывает активность в этом контексте. Однако сейчас со стороны России не видно никаких шагов по выполнению обязательств.

"Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильнейшего партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", - добавил Блинкен.

Он также отметил, что США считают Минские договоренности путем разрешения конфликта на Востоке Украины, который развязала РФ.


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Минские договоренности
Госсекретарь США
ОРДЛО
Энтони Блинкен
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