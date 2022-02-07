Блинкен предположил готовность Украины "двигаться вперед" относительно особого статуса ОРДЛО
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предположил, что Украина будет готова предоставить особый статус ОРДЛО при последовательной реализации Минских соглашений
Об этом он сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.
"В Минских соглашениях идет речь об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", - заявил Блинкен.
В то же время, госсекретарь добавил, что выполнять договоренности должны все стороны конфликта, и Украина показывает активность в этом контексте. Однако сейчас со стороны России не видно никаких шагов по выполнению обязательств.
"Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильнейшего партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", - добавил Блинкен.
Он также отметил, что США считают Минские договоренности путем разрешения конфликта на Востоке Украины, который развязала РФ.
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление ОРДЛО "права вето", которое позволит региону ветировать стратегические решения Украины.
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