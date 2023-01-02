Блинкен поздравил нового главу МИД Китая, обсудили отношения между странами
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор об отношениях с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и поздравил его с новой должностью
Об этом пишет в твиттере Энтони Блинкен .
"Говорил по телефону с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом, когда он уезжал из Вашингтона на свою новую должность", - сообщил Блинкен.
Государственный секретарь Штатов подчеркнул, что во время обсуждения они с Цинь Ганом поднимали вопросы отношения между США и Китаем, а также поддержку открытых линий связи.
30 декабря 2022 года правительство Китая назначило нового министра иностранных дел. Главой МИД стал посол в США Цинь Ган, с 2014 по 2018 год занимавший должность главы протокола Си Цзиньпина.
Политик заменит 69-летнего Вань I, который в октябре был повышен до должности в политбюро Коммунистической партии Китая, ожидается, что он будет играть большую роль во внешней политике.
Новый министр Цинь Ган ранее был спикером МИД, работал в посольстве Китая в Британии и США, с 2014 по 2018 год занимал должность главы протокола Си Цзиньпина. Цинь Ган ранее критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.
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