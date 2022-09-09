Блинкен потроллил Путина: вместо военного могущества Россия просит Северную Корею о помощи
По словам госсекретаря США, Путин рассчитывал на то, что желание Запада оказывать экономическое давление со временем уменьшится, а вместо этого союзники объединились
Об этом Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
"Президент Путин думал, что его вторжение покажет российское военное могущество. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану ради необходимых ей поставок. В то же время украинские оборонные возможности продолжают усиливаться благодаря их руководству, мужеству военных и поддержке союзников и партнеров", - отметил Блинкен.
По его словам, Путин рассчитывал, что желание Запада оказывать экономическое давление со временем прекратится, а вместо этого союзники объединились на фоне российских угроз, введя беспрецедентную цену для российской экономики.
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"Свыше 1000 компаний ушли с российского рынка. Экспортный контроль не позволяет поставки высокотехнологичного оборудования. Россия не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевые сектора экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое использовали в Украине" , – сказал госсекретарь.
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