Об этом Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Президент Путин думал, что его вторжение покажет российское военное могущество. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану ради необходимых ей поставок. В то же время украинские оборонные возможности продолжают усиливаться благодаря их руководству, мужеству военных и поддержке союзников и партнеров", - отметил Блинкен.

По его словам, Путин рассчитывал, что желание Запада оказывать экономическое давление со временем прекратится, а вместо этого союзники объединились на фоне российских угроз, введя беспрецедентную цену для российской экономики.

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"Свыше 1000 компаний ушли с российского рынка. Экспортный контроль не позволяет поставки высокотехнологичного оборудования. Россия не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевые сектора экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое использовали в Украине" , – сказал госсекретарь.

Спикер InformNapalm Михаил Макарук заявил в эфире Еспресо, что Россия провалилась в стратегическом и тактическом уровнях по всей линии фронта.

Президент Латвии Эгилс Левитс 9 сентября призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Большинство немцев поддержат Украину даже при удорожании энергоносителей.