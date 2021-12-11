Блинкен посвятил первую встречу с главой МИД Германии Бербок угрозе вторжения РФ в Украину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудил угрозу российской агрессии против Украины
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в twitter.
По его словам, в ходе переговоров на полях встречи глав МИД стран G7, Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины.
"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по климату и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - написал Прайс.
Сам Блинкен после встречи с немецким коллегой сообщил, что с нетерпением ждет возможности тесно сотрудничать по борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и прав человека.
На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.
- Напомним, 10 декабря новый канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого разговора с президентом США Джо Байденом обсудил вопросы концентрации российских войск на украинской границе.
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