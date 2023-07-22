Блинкен посоветовал Пригожину заботиться о своей безопасности

Об этом он заявил на форуме безопасности в Аспене, информирует CNN.

"Если бы я был господином Пригожиным, я бы оставался очень озабоченным. НАТО проводит политику открытых дверей – в России политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", – сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что трудно представить, насколько президент России Владимир Путин был ослаблен июньским мятежом Пригожина, но повторил, что у власти Путина есть "трещины".

Что касается украинского контрнаступления, Блинкен сказал, что еще относительно ранний период для далеко идущих выводов, и "у них (украинцев – ред.) есть то, что им нужно, чтобы быть очень успешными".

Главарь группировки ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после организованного им 23-24 июня мятежа значительно сократил свою публичную активность.

На этой неделе в телеграмм-каналах появилось видео, снятое вечером на открытой площадке. На нем изображен мужчина, голос которого похож на голос основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он приветствовал бойцов "с прибытием на белорусскую землю".

"То, что сейчас происходит на фронте, – это позор, в котором нам не нужно участвовать. Надо дождаться момента, когда мы сможем полностью проявить себя по полной программе. Решено, что мы останемся в Беларуси на время", – сказал этот мужчина.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал , что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .