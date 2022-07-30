Блинкен, после разговора с Лавровым, побеседовал с Кулебой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который до этого пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение испытать провал", - говорится в сообщении.
- 29 июля госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России. В Госдепе накануне отмечали , что Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины.
- В этот же день в США выдвинули обвинения россиянину за вмешательство в американские выборы. Также стало известно, что США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.
- Согласно версии кремля, Лавров повторил Байдену нарратив о "накачивании Украины американским и натовским оружием", что "продолжает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и преумножая жертвы".
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