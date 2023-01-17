Об этом сообщает Politico.

Дипломаты, знакомые с планом визита Блинкена, отметили, что его поездка в Китай рассматривается как продолжение диалога, начатого во время встречи Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре 2022 года, в ходе которой президент США пообещал поддерживать открытые линии связи с Пекином в период обострения двусторонней напряженности

Ожидается, что этот визит станет проверкой того, открыла ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным отношениям между США и Китаем в то время, когда они становятся все острее из-за различных вопросов, от Тайваня и торговой политики до беспокойства США относительно соблюдения прав человека в КНР.

Ни Госдеп США, ни правительство Китая не обнародовали подробностей предстоящего визита Блинкена в Пекин. Однако в декабре 2022 года представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что война России против Украины будет в повестке дня.

14 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита G20 выступили с заявлениями.

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