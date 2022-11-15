Об этом сообщает Politico .

По словам одного из американских чиновников, Блинкен 21 ноября в Аль-Райане посетит игру между сборными США и Уэльсом. Ожидается, что госсекретарь также проведет переговоры с лидерами Катара.

Визиты пройдут на фоне критики Катара в получении права на проведение ЧМ-2022 за взятку,

обвинений в несоблюдении прав человека в стране и жестокого отношения к трудовым мигрантам.

Politico отмечает, что присутствие Блинкена в Катаре во время чемпионата мира должно стать сигналом, что несмотря на критику, эта страна является ключевым стратегическим союзником Запада в энергетической безопасности.

В настоящее время представитель государственного департамента США заявил, что у Блинкена пока нет никаких планов по поездкам.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден не планирует посещать чемпионат мира в Катаре, хотя Соединенные Штаты вместе с Канадой и Мексикой будут принимать следующий ЧМ в 2026 году.

Сборная США на групповом раунде ЧМ-2022 сыграет с Уэльсом, Англией и Ираном.

15 ноября президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к участникам саммита G20 и призвал к месячному перемирию в Украине на время проведения чемпионата мира-2022.

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