Блинкен пообещал Кулебе, что США будут усиливать военные позиции Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, что Вашингтон сделает все для укрепления военных и дипломатических позиций Украины
Об этом сообщает Госдеп США.
Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Дмитрием Кулебой повторил послание президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут всегда уважать международно признанные границы Украины и продолжат поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем усиления ее военных и дипломатических позиций.
Блинкен и Кулеба обсудили последние незаконные и нелегитимные попытки Москвы изменить границы Украины силой, а также растущие зверства, совершенные российскими войсками против украинского народа, включая военные преступления и нарушения прав человека.
Блинкен проинформировал Кулебу о безопасности помощи США, включая пакет в $1,1 млрд, объявленный на этой неделе, а также о будущих поставках. Также они обсудили функционирование "зерновых коридоров" и безопасность украинских ядерных объектов.
- 29 сентября Блинкен назвал псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины "зрелищем, подготовленным в Москве".
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