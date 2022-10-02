Об этом сообщает Госдеп США.

Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Дмитрием Кулебой повторил послание президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут всегда уважать международно признанные границы Украины и продолжат поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем усиления ее военных и дипломатических позиций.

Блинкен и Кулеба обсудили последние незаконные и нелегитимные попытки Москвы изменить границы Украины силой, а также растущие зверства, совершенные российскими войсками против украинского народа, включая военные преступления и нарушения прав человека.

Блинкен проинформировал Кулебу о безопасности помощи США, включая пакет в $1,1 млрд, объявленный на этой неделе, а также о будущих поставках. Также они обсудили функционирование "зерновых коридоров" и безопасность украинских ядерных объектов.

29 сентября Блинкен назвал псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины "зрелищем, подготовленным в Москве".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb