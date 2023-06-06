Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что США хотят возобновить общение между странами на должностном уровне, несмотря на напряжение в отношениях.

Источники сообщают, что точные даты визита Блинкена неизвестны. Представитель Государственного департамента сказал, что агентство не планирует анонсировать поездку, и ранее отмененный визит Блинкена состоится, когда позволят условия.