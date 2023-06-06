Блинкен планирует в ближайшее время посетить Китай, где может встретиться с Си Цзиньпином, - Bloomberg
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином
Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что США хотят возобновить общение между странами на должностном уровне, несмотря на напряжение в отношениях.
Источники сообщают, что точные даты визита Блинкена неизвестны. Представитель Государственного департамента сказал, что агентство не планирует анонсировать поездку, и ранее отмененный визит Блинкена состоится, когда позволят условия.
- В феврале администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное