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Блинкен планирует поговорить с Лавровым об обмене пленными

27 июля, 2022 среда
23:44
Мир

США и Россия планируют обмен российского торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Гринер и "шпиона" Пола Вилана

Об этом сообщает CNN.

Администрация Байдена предложила обмен Виктора Бута, осужденного российского торговца оружием, отбывающим 25-летний срок заключения в США, в рамках потенциального соглашения по обеспечению освобождения двух американцев, удерживаемых Россией, Бриттни Гринер и Пол Вилан.

Эти источники сообщили CNN, что план обмена Бута на Вилана и Гринера получил поддержку президента Джо Байдена.

Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил в среду, что США представили Москве «существенное предложение» «недели назад» в отношении Вилана и Гринера, классифицируемых как неправомерно задержанных. Первый дипломат США заявил, что намерен обсудить этот вопрос во время ожидаемого телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе.

Семьи Вилана, которого Россия удерживает по обвинению в шпионаже с 2018 года, и звезды WNBA Гринер, заключенная в Москве за хранение наркотиков с февраля, призвали Белый дом обеспечить их освобождение, в том числе путем обмена пленными, если это необходимо.

В течение месяцев внутренних дискуссий между ведомствами США Министерство юстиции выступало против продажи Бута, говорят люди, проинформированные об этом вопросе. Однако представители юстиции в конце концов признали, что "торговля" Бутом поддерживается чиновниками Государственного департамента и Белого дома, включая самого Байдена.

Правительство США долго сопротивлялось обмену заключенными, утверждая, что оно лишь стимулирует страны задерживать американцев, чтобы их можно было использовать как разменную монету. Правозащитники подвергли сомнению эти опасения и утверждали, что важнее, чтобы американцы могли вернуться домой.

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Россия
США
обмен пленными
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