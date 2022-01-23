Блинкен ответил на слова Зеленского о "ждущих эскалации" партнерах

Об этом сообщает Голос Америки .

Таким образом, он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, о том, что партнеры "ждут эскалации" вместо того, чтобы ввести санкции в отношении России уже сейчас.

"Мы не ждем, мы делаем очень многое уже сейчас. Кроме того, что США взяли на себя лидерство и объединили страны в пределах и за пределами Европы, чтобы вместе ввести масштабные последствия в отношении России в случае, если она обновит агрессивные действия в Украине "В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Мы вводим ограничения в отношении лиц внутри Украины, украинцев, которые пытаются дестабилизировать правительство, поэтому мы принимаем конкретные меры", - сказал Блинкен.

Он заверил, что в вопросе санкций в случае новой агрессии РФ против Украины пришли к согласию все страны "Большой семерки", Евросоюза и НАТО.