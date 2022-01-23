Блинкен ответил на слова Зеленского о "ждущих эскалации" партнерах
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники Украины уже сейчас многое делают, чтобы предотвратить российскую агрессию
Об этом сообщает Голос Америки .
Таким образом, он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, о том, что партнеры "ждут эскалации" вместо того, чтобы ввести санкции в отношении России уже сейчас.
"Мы не ждем, мы делаем очень многое уже сейчас. Кроме того, что США взяли на себя лидерство и объединили страны в пределах и за пределами Европы, чтобы вместе ввести масштабные последствия в отношении России в случае, если она обновит агрессивные действия в Украине "В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Мы вводим ограничения в отношении лиц внутри Украины, украинцев, которые пытаются дестабилизировать правительство, поэтому мы принимаем конкретные меры", - сказал Блинкен.
Он заверил, что в вопросе санкций в случае новой агрессии РФ против Украины пришли к согласию все страны "Большой семерки", Евросоюза и НАТО.
- Напомним, 23 января Энтони Блинкен заявил, что санкции против РФ нельзя вводить немедленно , поскольку будет потерян рычаг сдерживания агрессии против Украины.
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