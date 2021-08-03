Блинкен отреагировал на преследование белорусской легкоатлетки режимом Лукашенко

Об этом Блинкен написал в twitter.

Таким образом он отреагировал на заявление Тимановской, которая сообщила, что столкнулась с угрозами из-за критики в адрес руководства сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетку пытались насильно вывезти в Беларусь, после чего она попросила политического убежища в Польше.

"Режим Лукашенко стремился осуществить еще один акт трансграничных репрессий: попытаться заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую выехать просто за то, что она реализовала право на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, что является посягательством на базовые права и недопустимо", - написал Блинкен.

Напомним, 1 июля стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристину Тимановскую решили отправить в Минск .

Легкоатлетка обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

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