Блинкен отреагировал на преследование белорусской легкоатлетки режимом Лукашенко
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал угрозы режима Лукашенко в адрес белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской действиями, которые подрывают олимпийских дух
Об этом Блинкен написал в twitter.
Таким образом он отреагировал на заявление Тимановской, которая сообщила, что столкнулась с угрозами из-за критики в адрес руководства сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетку пытались насильно вывезти в Беларусь, после чего она попросила политического убежища в Польше.
"Режим Лукашенко стремился осуществить еще один акт трансграничных репрессий: попытаться заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую выехать просто за то, что она реализовала право на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, что является посягательством на базовые права и недопустимо", - написал Блинкен.
- Напомним, 1 июля стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристину Тимановскую решили отправить в Минск .
- Легкоатлетка обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное