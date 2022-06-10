Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР по казни трех иностранцев
Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ
Об этом он написал в своем твиттере.
"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорах против законных комбатантов, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Мы призываем Россию и ее доверенных лиц уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставленные военнопленным", - заявил Блинкен.
- Суд так называемой "ДНР" 9 июня приговорил к смертной казни трех иностранцев , которые служили в рядах Вооруженных сил Украины и с начала войны с Россией защищали Мариуполь от оккупантов. Приговор вынесли двум гражданам Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также подданному Королевству Марокко Брагиму Саадуну. Их признали "виновными в найме и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного устройства ДНР". У них есть месяц на то, что обжаловать приговор.
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