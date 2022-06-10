Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР по казни трех иностранцев

Об этом он написал в своем твиттере.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорах против законных комбатантов, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Мы призываем Россию и ее доверенных лиц уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставленные военнопленным", - заявил Блинкен.

Суд так называемой "ДНР" 9 июня приговорил к смертной казни трех иностранцев , которые служили в рядах Вооруженных сил Украины и с начала войны с Россией защищали Мариуполь от оккупантов. Приговор вынесли двум гражданам Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также подданному Королевству Марокко Брагиму Саадуну. Их признали "виновными в найме и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного устройства ДНР". У них есть месяц на то, что обжаловать приговор.

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