Блинкен объявил об отставке спикера Госдепа США Прайса

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Госдеп США .

По его словам, Прайс в марте уйдет с поста спикера и перейдет на другую должность в Государственном департаменте США.

"В этом месяце Нед Прайс покинет пост спикера Госдепартамента. Он продолжит работать в моем непосредственном подчинении", - рассказал Блинкен.

По информации NBC, Прайс покинет пост 17 марта. Обязанности спикера Госдепа США будет временно выполнять его заместитель Ведант Патель.

Нед Прайс стал представителем американского внешнеполитического ведомства в январе 2021 года.