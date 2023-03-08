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Блинкен объявил об отставке спикера Госдепа США Прайса

8 мартa, 2023 среда
07:22
Мир

Спикер Государственного департамента Нед Прайс покинет свой пост и займет во внешнеполитическом ведомстве США другой пост

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Госдеп США .

По его словам, Прайс в марте уйдет с поста спикера и перейдет на другую должность в Государственном департаменте США.

"В этом месяце Нед Прайс покинет пост спикера Госдепартамента. Он продолжит работать в моем непосредственном подчинении", - рассказал Блинкен.

По информации NBC, Прайс покинет пост 17 марта. Обязанности спикера Госдепа США будет временно выполнять его заместитель Ведант Патель.

Нед Прайс стал представителем американского внешнеполитического ведомства в январе 2021 года.

США
Энтони Блинкен
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