Блинкен объявил об отставке спикера Госдепа США Прайса
Спикер Государственного департамента Нед Прайс покинет свой пост и займет во внешнеполитическом ведомстве США другой пост
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Госдеп США .
По его словам, Прайс в марте уйдет с поста спикера и перейдет на другую должность в Государственном департаменте США.
"В этом месяце Нед Прайс покинет пост спикера Госдепартамента. Он продолжит работать в моем непосредственном подчинении", - рассказал Блинкен.
По информации NBC, Прайс покинет пост 17 марта. Обязанности спикера Госдепа США будет временно выполнять его заместитель Ведант Патель.
Нед Прайс стал представителем американского внешнеполитического ведомства в январе 2021 года.
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