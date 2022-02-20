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Блинкен объяснил, почему Запад не объявляет заранее самые болезненные для Путина санкции

20 февраля, 2022 воскресенье
21:30
война с Россией

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен назвал причину отказа Вашингтона от анонсирования наиболее болезненных для режима Путина санкций

Об этом глава американской дипломатии рассказал вечером 20 февраля 2022 года в эфире CNN. Стенограмма беседы с ним ведущей канала Даны Беш появилась на официальном сайте Госдепартамента, передает Еспресо.TV .

"Что касается санкций, то вместе с европейскими партнерами и союзниками мы создали большой пакет санкций. Страны G7 в Мюнхене собрались вместе, подтвердив, что для России будут серьезные последствия, если она продолжит эту агрессию. Целью санкций, прежде всего, является попытка удержать Россию от войны. Как только вы их активируете, этот сдерживающий фактор исчезает. И до последней минуты, пока мы можем пытаться повлиять на этот сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать", - ответил Блинкен на вопрос Даны Беш относительно того, почему страны Запада не называют сейчас Путину всего того, что его ждет, в том случае если он все же решится напасть на Украину.

Именно этого, напомним, попросил от Запада президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мнюнхене.

Вместе с тем, Блинкен в очередной раз подчеркнул, что США готовы к любым переговорам с Владимиром Путиным, пока российские войска не пересекли границу с Украиной.

"Вы слышали, как недавно сказал президент Байден: мы считаем, что президент Путин принял решение, но пока танки не поедут (в Украину, – ред.), а самолеты не полетят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту мы должны смотреть, сможет ли дипломатия все еще убеждать", - подытожил Блинкен.


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санкции
Госдеп США
Энтони Блинкен
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