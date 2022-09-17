Об этом сообщает Государственный департамент США .

"Я думаю, вы осведомлены о нашей позиции, в частности, об определении России как государства - спонсора терроризма. Практически все наказания, санкции и давление, которые могут быть применены, мы уже применяем. Поэтому с практической точки зрения, что такое признание может дать, мы уже делаем. Санкции оказывают большое влияние на Россию, которое растет с каждым днем. Это будет становиться все более тяжелым и тяжелым бременем", - убежден Блинкен.

Он добавил, что США ищут новые механизмы признания России государством - спонсором терроризма, которые позволят избежать непредсказуемых последствий.

"Признание может иметь непредвиденные последствия, которые не только не принесут пользы, но и будут вредными. Но мы сейчас работаем с конгрессом, чтобы увидеть, есть ли другой путь вперед, который достигнет того, что можно достичь посредством определения государством - спонсором терроризма без любых нежелательных последствий, которые сделают это более контрпродуктивным, чем производительным", - отметил Блинкен.

6 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма.

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