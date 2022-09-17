Блинкен объяснил, почему США не признают РФ государством – спонсором терроризма
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание России государством - спонсором терроризма будет иметь непредсказуемые последствия.
Об этом сообщает Государственный департамент США .
"Я думаю, вы осведомлены о нашей позиции, в частности, об определении России как государства - спонсора терроризма. Практически все наказания, санкции и давление, которые могут быть применены, мы уже применяем. Поэтому с практической точки зрения, что такое признание может дать, мы уже делаем. Санкции оказывают большое влияние на Россию, которое растет с каждым днем. Это будет становиться все более тяжелым и тяжелым бременем", - убежден Блинкен.
Он добавил, что США ищут новые механизмы признания России государством - спонсором терроризма, которые позволят избежать непредсказуемых последствий.
"Признание может иметь непредвиденные последствия, которые не только не принесут пользы, но и будут вредными. Но мы сейчас работаем с конгрессом, чтобы увидеть, есть ли другой путь вперед, который достигнет того, что можно достичь посредством определения государством - спонсором терроризма без любых нежелательных последствий, которые сделают это более контрпродуктивным, чем производительным", - отметил Блинкен.
-
6 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное