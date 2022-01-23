Блинкен объяснил, почему санкции против России нельзя вводить немедленно

Об этом сообщает Голос Америки .

По его словам, введение экономических санкций против России уже сейчас подорвет возможности для сдерживания потенциальной российской агрессии против Украины.

"Целью этих санкций является сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", – сказал Блинкен.

В то же время, он заверил, что в случае нового российского вторжения в Украину реакция будет серьезной.

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые Москва требует от Запада. После переговоров стало известно, что США дадут РФ ответы на "гарантии безопасности" на следующей неделе.

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