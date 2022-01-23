Блинкен объяснил, почему санкции против России нельзя вводить немедленно
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против РФ нельзя ввести немедленно, поскольку будет потерян рычаг сдерживания агрессии против Украины
Об этом сообщает Голос Америки .
По его словам, введение экономических санкций против России уже сейчас подорвет возможности для сдерживания потенциальной российской агрессии против Украины.
"Целью этих санкций является сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", – сказал Блинкен.
В то же время, он заверил, что в случае нового российского вторжения в Украину реакция будет серьезной.
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Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые Москва требует от Запада. После переговоров стало известно, что США дадут РФ ответы на "гарантии безопасности" на следующей неделе.
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