Блинкен обсудил с Зеленским дипломатические отношения России и США
В среду, 29 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
В пресс-службе сообщили, что Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины, а также будущие дипломатические отношения США с Россией.
Блинкен во время разговора с украинским президентом подчеркнул, что США твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в условиях наращивания Россией военных сил.
В своем Twitter Блинкен подчеркнул, что для сдерживания российской агрессии союзники и партнеры НАТО предпринимают дипломатические усилия. Для этого все стороны будут консультироваться с Украиной.
"В ходе разговора с президентом Украины снова подтвердил полную поддержку США Украине. Мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной, вместе с союзниками и партнерами НАТО, в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии", – написал государственный секретарь США.
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