Блинкен обсудил с Зеленским дипломатические отношения России и США

Об этом говорится на сайте Госдепа США.



В пресс-службе сообщили, что Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины, а также будущие дипломатические отношения США с Россией.



Блинкен во время разговора с украинским президентом подчеркнул, что США твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в условиях наращивания Россией военных сил.



В своем Twitter Блинкен подчеркнул, что для сдерживания российской агрессии союзники и партнеры НАТО предпринимают дипломатические усилия. Для этого все стороны будут консультироваться с Украиной.



"В ходе разговора с президентом Украины снова подтвердил полную поддержку США Украине. Мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной, вместе с союзниками и партнерами НАТО, в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии", – написал государственный секретарь США.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.

Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ



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