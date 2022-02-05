Блинкен обсудил с Кулебой результаты своих переговоров с Лавровым

Об этом сообщает МИД Украины.

Отмечается, что Энтони Блинкен проинформировал Дмитрия Кулебу об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап.

Также стороны обсудили динамику переговоров в рамках Нормандского формата и выразили надежду, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Кулеба выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за беспрецедентную помощь, которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности нашего государства.

Госсекретарь подтвердил работу администрации президента Джозефа Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны РФ на ее экономику.

Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке РФ сфабрикованных поводов для обострения. Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность, и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.

Напомним, 3 февраля в американских СМИ появилась информация, что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.

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