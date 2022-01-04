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Блинкен обсудил наращивание российских войск на границе Украины с "Бухарестской девяткой"

4 января, 2022 вторник
09:55
Общество Энтони Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в понедельник, 3 января, провел разговор с представителями государств "Бухарестской девятки", являющихся союзниками НАТО в Восточной Европе

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Секретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное наращивание России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО по коллективной обороне союзников", - говорится в сообщении.

Представители государств обсудили также сотрудничество по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность. Блинкен подчеркнул, что США обязаны согласовывать действия с союзниками и партнерами. По словам госсекретаря, США работают над деэскалацией путем сдерживания, обороны и диалога.

В пресс-службе добавляют, что к позиции Блинкена во время разговора присоединились министры иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и заместитель главы МИД Румынии.
 


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