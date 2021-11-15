Блинкен обсудил движение войск РФ у границы Украины с министром обороны Франции
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной
Об этом сообщает Госдеп США.
"Госсекретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о военной активности России в Украине и вблизи нее, а также их (США и Франции, - ред.) неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В то же время Блинкен в своем Twitter выразил обеспокоенность агрессией России по отношению к Украине.
"Жан-Ив Ле Дриан и я обсудили нашу обеспокоенность агрессией России против Украины", - написал Блинкен.
Ранее сообщалось, что Блинкен в разговоре с главой МИДа Польши Збигневом Рау назвал появление толп мигрантов на границах ЕС с Беларусью попыткой самопровозглашенного белорусского "президента" Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границам Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменения ситуации.
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