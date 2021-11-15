Блинкен обсудил движение войск РФ у границы Украины с министром обороны Франции

Об этом сообщает Госдеп США.



"Госсекретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о военной активности России в Украине и вблизи нее, а также их (США и Франции, - ред.) неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.



В то же время Блинкен в своем Twitter выразил обеспокоенность агрессией России по отношению к Украине.



"Жан-Ив Ле Дриан и я обсудили нашу обеспокоенность агрессией России против Украины", - написал Блинкен.



Ранее сообщалось, что Блинкен в разговоре с главой МИДа Польши Збигневом Рау назвал появление толп мигрантов на границах ЕС с Беларусью попыткой самопровозглашенного белорусского "президента" Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной.

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