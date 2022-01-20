Блинкен о встрече с Лавровым: думаю, мы сможем выяснить, готова ли Россия к мирному разрешению конфликта на Востоке Украины

Об этом Блинкен сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает Еспресо.TV.



"Завтра у меня будет шанс увидеть моего российского коллегу, я думаю, это отличная возможность, потому что с тех пор, как на прошлой неделе проходили насыщенные переговоры с Россией, у всех была возможность подумать о том, что сказали друг другу", - отметил Блинкен.



По его мнению, у российской стороны после переговоров был шанс проконсультироваться с Путиным, как и у США - с партнерами, в том числе в Европе.



"Я думаю, мы увидим дальнейшие планы, в результате завтрашней встречи, будет ли до сих пор продолжаться четкий дипломатический путь, на который настроены США и Германия. Но это будет решать Путин. Он должен выбрать путь. Мы четко дали понять о своем пути, и объяснили, что мы готовы сделать, если он выберет другой вариант", - подчеркнул Блинкен.



По словам госсекретаря, США предложили Путину два варианта: диалог и дипломатию, с одной стороны, и конфликт и последствия - с другой. И задача США - сдержать Путина и отговорить от агрессии против Украины.

Напомним, 19 января Энтони Блинкен прибыл в Киев и выступил перед дипломатами посольства США, где заявил, что президент РФ Владимир Путин может приказать атаковать Украину в кратчайшие сроки.

Зеленский провел переговоры с Блинкеном и поблагодарил США за "действенную политическую поддержку и поддержку в вопросах безопасности".

21 января в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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