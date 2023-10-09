Блинкен не считает, что нападение на Израиль связано с фокусом Запада на Украине

Об этом пишет Госдеп США.

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и каковы они. Но понятно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", - сказал Блинкен.

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По его словам, Госдеп проверяет информацию о том, что во время нападения боевиков ХАМАС были убиты и захвачены в плен граждане США.

Он также обеспокоен тем, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, финансирующий и поставляющий оружие ХАМАС.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".