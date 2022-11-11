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Блинкен не планирует встречаться с российским главой МИД Лавровым на саммите G20

11 ноября, 2022 пятница
13:35
Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии

Об этом информирует на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс .

"Мы считаем, что с Российской Федерацией не может быть как всегда. Это не только наша вера. Я думаю, что все мы видели на Бали во время июльской министерской встречи G20, что Россия оказалась в изоляции. Мы слышали это из заявлений ряда министров, которые представляют большинство. Мы это слышали. Очевидно, это слышал и министр иностранных дел Лавров. Тот факт, что он не смог вернуться во второй половине дня, услышав осуждение со стороны ряда своих коллег за столом, я думаю, говорит о презрении и критике, которые он очень ясно услышал и усвоил", – заявил Прайс.

Представитель подчеркнул, что в этот раз Лавров публично услышит нечто похожее.

"Страны всего мира продолжают осуждать продолжающуюся войну России против Украины. Это выходит далеко за пределы стран G7. Мы слышали ряд стран региона, в том числе страны, по крайней мере поначалу стремившиеся перестраховаться, страны, которые в последнее время были гораздо прямее и четче в своих замечаниях, призывая к прекращению этой агрессии, ясно давая понять, что это не эпоха войны, границы не могут и не должны перекраиваться силой", – добавил Прайс.

Кроме того, спикер Госдепа США считает, что саммит G20 предоставит ряду стран возможность высказаться о последствиях инфляции на продовольствие, энергоносители и о подрыве основанного на правилах международного порядка.

Напомним, саммит Большой двадцатки должен состояться 15-16 ноября в Индонезии.

  • МИД Украины требует отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.
  • Участие в саммите G20 по состоянию на 3 ноября подтвердили лидеры 17 государств.
  • 7 ноября сообщалось , что президент России Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 до конца этой недели.
  • CNN сообщило , что от РФ на саммит G20 поедет глава МИД Сергей Лавров.
  • 8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно.
  • В тот же день представитель президента Украины Сергей Никифоров проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате.
  • В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил , что Путин не будет участвовать в саммите G20.
  • Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн.

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Россия
саммит G20
США
Энтони Блинкен
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