Блинкен не планирует лично встречаться с Лавровым на G20
Госсекретарь США Блинкен не собирается лично видеться с МИД России Лавровым во время саммита министров иностранных дел G20, который пройдет на Бали
Об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса.
В сообщении говорилось, что в настоящее время Соединенные Штаты не предполагают никакой личной встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По прогнозам Прайса, на саммите члены G20 должны выступить против вторжения России в Украину.
"Я не в состоянии сказать точно, как именно пройдет мероприятие, однако однозначно не рассчитывал бы ни на одну личную встречу между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - добавил представитель госдепартамента США.
Предстоящая семнадцатая встреча лидеров стран Группы двадцати (G20) должна пройти в этом году на Бали, Индонезия. Саммит начнется 15 ноября 2022 года.
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