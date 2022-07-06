Блинкен не планирует лично встречаться с Лавровым на G20

Об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

В сообщении говорилось, что в настоящее время Соединенные Штаты не предполагают никакой личной встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По прогнозам Прайса, на саммите члены G20 должны выступить против вторжения России в Украину.

"Я не в состоянии сказать точно, как именно пройдет мероприятие, однако однозначно не рассчитывал бы ни на одну личную встречу между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - добавил представитель госдепартамента США.

Предстоящая семнадцатая встреча лидеров стран Группы двадцати (G20) должна пройти в этом году на Бали, Индонезия. Саммит начнется 15 ноября 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb