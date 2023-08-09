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Блинкен назвал смешным предложение России бесплатно поставлять зерно в африканские страны

9 августа, 2023 среда
11:03
Экономика

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал смешным предложение России по поводу бесплатной поставки своего зерна африканским странам после прекращения "зернового соглашения"

Об этом он сказал в интервью BBC, которое было опубликовано на сайте Госдепа.

"Все это не вызывает смеха, но это смешно. То, что предлагала Россия, - это доставить зерно в полтора десятка стран, примерно 50 тыс. тонн. Черноморская зерновая инициатива поставила 20 млн тонн в страны с низким и средним уровнем дохода. То есть то , что предлагали россияне в качестве компенсации за выход из соглашения, - это капля в море из того, что страны получали и что им нужно", - заявил Блинкен.

По его словам, от прекращения действия "зернового соглашения" пострадали не только страны, получавшие украинское зерно.

"Каждая страна в известном смысле выиграла от этого соглашения, потому что наличие этой еды на мировых рынках удерживала цены. Сейчас мы видим, что после выхода России из сделки цены выросли на 10-15 процентов", - отметил госсекретарь.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

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зерно
экспорт зерна
Энтони Блинкен
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