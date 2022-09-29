Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента США Энтони Блинкена.

"Фальшивые референдумы Кремля – это напрасная попытка замаскировать то, что равнозначно дальнейшей попытке захвата земли в Украине. Понятно: результаты были подготовлены в Москве и не показывают свободу народа Украины. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных референдумов или вероятно аннексии Россией украинской территории. Это зрелище, организованное ставленниками России, нелегитимно и нарушает международное право. Это посягательство на принципы международного мира и безопасности", — сказано в документе.

Блинкен повторил, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать помогать Украине в борьбе за защиту своей территории от российской агрессии.

"Мы искренне поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Как сказал президент Байден, мы никогда не признаем эти территории частью ни одной страны, кроме Украины, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил госсекретарь США.

29 сентября руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что организаторы псевдореферендума в Луганской области "нарисовали" явку младенцев и мертвых.

Россияне объявили результаты псевдореферендума в "Л/ДНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Российские власти и ее гауляйтеры объявили, что планируют 30 сентября в 15:00 подписать "соглашения" о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ

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