Блинкен назвал массовые убийства, совершенные армией РФ на Киевщине, спланированной кампанией
Зверства российских военных в Буче в Киевской области совершены в рамках целенаправленной военной кампании РФ
Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен перед отъездом в Брюссель, передает Reuters.
"То, что мы увидели в Буче, - это не случайные действия бандитской группировки. Это умышленная кампания по совершению убийств, пыток, изнасилований и зверств", - сказал Блинкен.
Он не привел никаких улик в поддержку своего утверждения.
- Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских захватчиков. В то же время в освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских людей.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что, несмотря на ситуацию в Буче, ситуация с человеческими потерями на Киевщине самая плохая в Бородянке.
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