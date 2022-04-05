Блинкен назвал массовые убийства, совершенные армией РФ на Киевщине, спланированной кампанией

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен перед отъездом в Брюссель, передает Reuters.

"То, что мы увидели в Буче, - это не случайные действия бандитской группировки. Это умышленная кампания по совершению убийств, пыток, изнасилований и зверств", - сказал Блинкен.



Он не привел никаких улик в поддержку своего утверждения.

Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских захватчиков. В то же время в освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских людей.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что, несмотря на ситуацию в Буче, ситуация с человеческими потерями на Киевщине самая плохая в Бородянке.