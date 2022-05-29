Блинкен назвал Лукашенко соучастником войны в Украине

Об этом он написал в Twiiter .

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - отметил Блинкен

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