Блинкен назвал Лукашенко соучастником войны в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является соучастником полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом он написал в Twiiter .
"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - отметил Блинкен
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